49-Millionen-Projekt : Feuerwache wird Ende 2019 fertig

In der Fahrzeughalle können 57 Fahrzeuge untergebracht werden, darunter 50 für Brandschutz und sieben für den Rettungsdienst. Foto: Miserius, Uwe (umi)

lEVERKUSEN Weil die Technik noch nicht fertig ist, verzögert sich der Umzug in die neue Wache um ein paar Monate.

Viel Licht und klare Orientierung, mehr Komfort und erheblich verbesserte Arbeitsbedingungen, aber auch weitere Wege: Das alles erwartet mindestens 130 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Leverkusen, sobald die Feuer- und Rettungswache vom heutigen Standort an der Stixchesstraße in die Edith-Weyde-Straße umgezogen ist. Der Umzug verzögert sich allerdings bis voraussichtlich Ende 2019.

Das liegt vor allem daran, dass die zwingend erforderlichen Betriebssysteme noch nicht zu 100 Prozent miteinander vernetzt sind und funktionieren. Erst wenn die Voraussetzungen erfüllt seien, könne der achtwöchige Probebetrieb starten, informierte Feuerwehrchef Hermann Greven bei einem ersten Presse-Rundgang durch das Gebäude mit drei Etagen und einer Gesamtnutzfläche von rund 11.100 Quadratmeter. Probleme bereite insbesondere die Technik in der Leitstelle – dem Herz der Feuerwache. Das habe aber keinerlei Konsequenzen - weder für den Feuerwehrbetrieb, noch für die Bevölkerung, so Greven, da die Stadt über eine voll funktionsfähige Wache verfüge.

Finanzierung Die Feuerwache wurde als Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft von der Firma Madora realisiert. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 49 Millionen Euro. Zur Finanzierung werden jährlich rund 3,8 Millionen im Städtischen Haushalt bereitgestellt.

Nach einem erfolgreichen Testbetrieb beginnt der sukzessive Umzug. Der Verwaltung folgen die Mitarbeiter des Einsatzdienstes mit den Fahrzeugen und schließlich - in einem sehr kleinen Zeitfenster voraussichtlich am Wochenende oder in der Nacht – zuletzt die Leitstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesdorf schließt die Verlegungen ab.