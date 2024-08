Bayer 04 konzentriert Angebote im Stadion Neue Fanwelt mit „Wohnzimmer-Blick“

Erfolg macht sexy: Die Double-Saison 2023/2024 hat Bayer 04 einen immensen Boom bei der Anhängerschaft beschert. Der Heimbereich der BayArena war in dieser Saison zu 100 Prozent ausverkauft. Verzeichnete der Werksklub in der Saison 2022/23 noch 34.251 Mitglieder, so stieg die Zahl zum Abschluss der vergangenen Spielzeit auf mittlerweile mehr als 62.000 Mitglieder an. Auf diese Entwicklung reagiert der Club nun auf vielfältige Weise. Die Fans, die sich als eine tragende Säule des Erfolgs erwiesen haben, sollen weiter auf dieser Spur mitgenommen werden, nicht nur sportlich. Die Meisterfeier zum Saisonabschluss war ein erster Schritt, inzwischen wird im Umfeld bereits laut über eine Stadionerweiterung nachgedacht, auch wenn die Geschäftsführung noch abwinkt. Am Samstag hat die fußballlose Zeit ein Ende, wenn ab 13.30 Uhr die Saisoneröffnung in der Arena mit einem großen Programm für die Fans beginnt und mit einem Testspiel gegen Real Betis Sevilla (15.30 Uhr) fortgesetzt wird.