Dienstleister Tectrion : Neue Ladesäule im Chempark

Maik Haslinger, Tectrion Betriebsbetreuung, demonstriert den Ladevorgang an der E-Ladesäule vor der Unternehmenszentrale am Chempark-Standort Leverkusen. Foto: Jürgen Bindrim

Leverkusen Instandhaltungsdienstleister Tectrion baut im Fuhrpark auf Elektro-Mobilität.

(bu) Tectrion hat die erste Elektro-Ladesäule für den eigenen Gebrauch am Chempark-Standort Leverkusen in Betrieb genommen. Damit macht der Instandhaltungsdienstleister das Dutzend der elektrischen Zapfsäulen voll, die er innerhalb der vergangenen zwei Jahren an allen drei Standorten für Chempark-Partner geplant, montiert und in Betrieb genommen hat.

„An unserer E-Ladesäule wird – wie auch an den anderen elf Säulen – Ökostrom getankt“, erklärt Maik Haslinger von Tectrion. „Mit Strom aus erneuerbarer Energie läuft der Schadstoff-Ausstoß beim Renault Kangoo ZE Maxi dann fast gegen null.“ 2020 will Tectrion verstärkt auf E-Mobilität für den eignen Fuhrpark setzen und plant je eine weitere Elektro-Tankstation in Dormagen und Krefeld-Uerdingen.

Volle Leistung erhalten auch die Chemark-Kunden der Tectrion: Neben der Planung, Montage und Inbetriebnahme bietet Tectrion seinen Kunden darüber hinaus die technische Betriebsführung von E-Ladesäulen an. So werden zurzeit vier intelligente Ladestationen im Chempark, deren Daten in eine Verwaltungssoftware fließen, von einer Elektrofachkraft der Tectrion betreut. Im Hintergrund des Systems kann die Elektrofachkraft gezielt den Stromverbrauch, die Ladevorgänge, das nächste Prüfintervall oder etwa die Ladekarten-Berechtigungen für die einzelnen E-Ladesäulen verwalten. Im Fall einer Störung wird eine präzise Fehlermeldung erzeugt, auf deren Grundlage der Tectrion PLT-Entstördienst die E-Ladesäulen vor Ort prüfen und instandsetzen kann.

Als eines der führenden Instandhaltungsunternehmen stellt Tectrion mit rund 1.350 Mitarbeitern einen sicheren und störungsfreien Betrieb von chemischen und pharmazeutischen Produktionsanlagen an den Chempark-Standorten Leverkusen, Krefeld-Uerdingen, Dormagen sowie in Wuppertal und Monheim am Rhein sicher.

