Personalwechsel in Leverkusen Mirja Stevens ist neue Chefin des Medizinischen Diensts

In den vergangenen Monaten hat Mirja Stevens bereits kommissarisch den Fachbereich Medizinischer Dienst (Gesundheitsamt) geleitet, ab dem 1. September übernimmt sie dessen Leitung. Die 46-Jährige tritt die Nachfolge von Martin Oehler an, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Am Montagabend wurde die Personalie im nicht-öffentlichen Teil dem Stadtrat bekannt gegeben.