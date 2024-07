Wechsel in Leverkusener Klinik Neue Chefärztin für Innere Medizin im Remigius-Krankenhaus

Die neue Chefärztin passe perfekt in die kollegialen Strukturen im Remigius, da ist sich das Leitungsgremium der Opladener Klinik nach den Auswahlgesprächen mit mehreren Bewerbern sicher. „Sie ist fachlich mit mehreren Zusatzqualifikationen breit aufgestellt, hat aber als spezialisierte Gastroenterologin einen besonderen Schwerpunkt auf die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Verdauungssystems“, sagt Geschäftsführer Thomas Karls. Zudem ist die 54-Jährige Ernährungs-, Palliativ- und Notfallmedizinerin. In der Kombination sei sie ein „echter Glücksfall“ fürs Alexianer St. Remigius Krankenhaus Opladen, so Karls. „Das beruht auf Gegenseitigkeit“, sagt Sonja Baumgard. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, das Team und alle Kolleginnen und Kollegen in Opladen.“