Interdiszipinäres Lungenzentrum in Leverkusen Neue Chefärzte für das Klinikum

„Der Hauptgrund für meinen Start am Klinikum Leverkusen ist die Möglichkeit, das Fach in einem optimalen interdisziplinären Setting mit einer engagierten zukunftsorientierten Ge-schäftsführung in einem so großen Haus weiterzuentwickeln“, sagt die Pneumologin. Münks-Lederer startet im Gesundheitspark aber nicht allein: Die pneumologische Oberärztin Ulrike Röhn und der pneumologische Oberarzt Petar Ivanov sowie eine erfahrene pneumologische Fachassistentin und ihre langjährige Sekretärin folgen ihr. „Gemeinsam mit den Oberärzten Bastian Zander und Philipp Röhr aus dem bestehenden Team des Klinikums soll eine neue Abteilung geformt werden, die den Status des Hauses als Maximalversorger auf Spitzenniveau weiter stärkt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu sagt Geschäftsführer André Schumann: „Zusammen mit den Fachbereichen Thoraxchirurgie und Onkologie soll die neue Pneumologie unter Dr. Claudia Münks-Lederer in Zukunft ein interdisziplinäres Lungenzentrum bilden.“ Damit wolle man unter anderem der steigenden Zahl von Patienten mit Atemwegserkrankungen begegnen, auch jenen mit Lungenkarzinomen.