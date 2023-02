Austausch in Leverkusen Neue Bushaltestellen-Häuschen bis April

Gleich zwei Bushaltestellen-Häuschen im Stadtgebiet – auf „Amtlich“ gerne auch als Fahrgastunterstände betitelt – werden in nächster Zeit erneuert. An der Haltestelle Leineweberstraße in Lützenkirchen in Fahrtrichtung Quettingen beispielsweise, aber auch an der Haltestelle Graf-Galen-Platz in Alkenrath, wenn die Fahrgäste in Richtung Schlebusch und Manfort unterwegs sind. Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen (TBL) erneuern den Wind- und Wetterschutz ab kommenden Montag.