Fotografische Reise : Opladener Stadt-Mosaik zum Stöbern

Opladen Hans-Erich Hofmann und Willy Borgfeldt haben ihre dritte fotografische Reise durch den Stadtteil veröffentlicht: „Leben in Opladen“.

„Leben in Opladen“ erscheint in einer Auflage von 400 Exemplaren, kostet 15 Euro – das ist der Selbstkostenpreis – und ist in der Buchhandlung Noworzyn, bei Lotto am Markt und im Christlichen Buchladen vorrätig.

Bewusst beschränkt sich das eingespielte Duo auf Opladen, denn: „Hier kennen wir uns aus, und man kennt uns.“ Das öffnete natürlich manche Tür. Denn Hofmann ist vielen aus seiner Zeit als Mandatsträger bekannt, der sein „Büro“ an mehreren Tagen pro Woche im Eiscafé Panciera aufschlug. Dort sprach man ihn an, um auf Missstände hinzuweisen oder Anregungen für die Politik mitzugeben. Wie die beiden anderen Bildbände erhebt auch dieser keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es ist vielmehr eine Mischung, die etwas von den vielen bunten Splittern vermittelt, aus denen sich so ein Stadt-Mosaik zusammensetzt. Die Fotografien sind neu, in diesem Jahr aufgenommen, aber die Texte sind mit vielen Hinweisen in die Vergangenheit verknüpft. Denn wenn Hofmann den Förderpreis für vorbildlichen Denkmalschutz am Haus Birkenbergstraße 4 erwähnt oder einzelne Häuser in Menchendahler- und Altstadtstraße, dann erinnert er sich auch an die Menschen, die dort früher lebten. Wie bei einem realen Stadtrundgang setzten die Anblicke eigene Erinnerungen frei, die sich mischen mit den Geschichten der Einwohner, die Hofmann bei vielen Gesprächen gesammelt hat. Viel mehr übrigens als sich in dem gewünschten Verhältnis von Bild und Text unterbringen ließen. Die Beschränkung auf wenige Absätze und Bildunterschriften sei ihm schwer gefallen, gibt der Autor und Stadtteilkenner zu. Und so sprudelt er über beim Durchblättern des 120 Seiten starken Buches, das im selben quadratischen Format wie die beiden Vorgänger erschien. Geschichten, die er in den Cafés Waldhaus Römer, Zettel’s Traum oder Nöres ebenso sammelte wie in der Casa Iberica oder im Fein-Kochtopf und nicht zuletzt in den Lokalen der Neuen Bahnstadt Opladen, denen man ein eigenes Kapitel widmete.