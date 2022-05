Einführung in Leverkusen ab Januar 2023 : Biotonne bringt neues Gebührensystem

Einführung in Leverkusen ab Januar 2023

Leverkusen Im Januar 2023 wird – nach immer wieder gescheiterten Anläufen in den vergangenen Jahren – die Biotonne in der Stadt eingeführt. Und mit ihr kommt ein neues Müllgebührensystem. Die Stadt fragt nun bei 34.000 Grundstücksbesitzern den Bedarf ab.

Viele Städte und Gemeinden haben die Biotonne schon vor etlichen Jahren eingeführt. Dass Leverkusen nun nachzieht, hat auch Vorteile. „Wir können auf die Erfahrungen anderer Kommunen zurückgreifen“, bemerkt Umweltdezernent Alexander Lünenbach im Vorfeld der Neuerung. Start für die Einführung der freiwilligen und gebührenfreien Biotonne und die zeitgleiche Umstellung des Gebührensystems ist am 1. Januar 2023. In den nächsten Tagen erhalten 34.000 Grundstücksbesitzer entsprechende Anschreiben, bei denen der Bedarf abgefragt wird. Die Erklärungen müssen bis 15. Juni ausgefüllt und entweder zurückgeschickt, bei städtischen Verwaltungsstellen abgegeben oder eingescannt und per Mail versendet werden.