Aktion des Bürgervereins Steinbüchel : Neue Bäume und Nistkästen für den Klimaschutz

Elf Nistkästen hängten Mitglieder des Pfadfinderstamms “Orion“, darunter Vorsitzender Sebastian Kaiser (2.v.l.), im Park auf. Für weitere Nistkästen werden Vogelhaus-Paten gesucht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Steinbüchel Umweltschutz auf ganz praktische Art: Der Bürgerverein Steinbüchel startet mit Schülern Pflanzaktion am Engstenberger Weg, Pfadfinder des Stammes „Orion“ bringen Vogelhäuschen in Mathildenhof an.

Vor ein paar Tagen buddelten die Kinder noch bei Sonnenschein, am Samstag stapfen sie durch das mit Schnee bedeckte Waldstück. Doch die kleinen Klimaschützer lassen sich nicht wegen der Kälte von ihrer Mission abbringen – mit Handschuhen und Stiefeln sind sie für das Aufforsten des Waldes gewappnet.

Bei der weltweiten Aktion „Plant for the Planet“ pflanzt der Bürgerverein Steinbüchel mit Hilfe von drei Steinbücheler Schulen im Parkgelände in Mathildenhof eine Streuobstwiese und forstet das Waldstück am Engstenberger Weg in Neuboddenberg auf. Der Pfadfinderstamm „Orion“ hängt zudem elf Nistkästen im Park auf. Unterstützt wird das Projekt unter anderem auch von der Bürgerstiftung Leverkusen und der EVL.

„Jeder redet von Klimaschutz, hier ist konkretes Tun gefragt“, betont Rudi Müller, Vorsitzender des Bürgervereins Steinbüchel, während er eine passende Stelle für seine Jungpflanzen sucht. Auf dem Waldstück am Engstenberger Weg, auf dem die Kids Löcher buddeln, standen mal Fichten. Fritz Gestermann wohnt am Waldrand und hat die Veränderungen miterlebt: „Damals wurden Buchen abgeholzt und stattdessen Fichten in das Waldstück gepflanzt.“ Wegen der Trockenheit in den vergangenen Jahren waren die Fichten für den Borkenkäfer eine leichte Beute. „Wir müssen Vielfalt pflanzen“, betont der Leverkusener. Und die gibt es schon: Buchen, Vogelkirschen und Esskastanien stehen bereits nebenan.

Mit je einer Jungpflanze in der einen Hand und dem Spaten in der anderen pflanzen die rund 20 Kinder und Erwachsenen Rotbuchen und Eichen. „Die halten Wärme und Trockenheit besser aus“, sagt Förster Karl Zimmermann, während er freie Stellen markiert. „Es ist wichtig, dass die Bäume mit einem gewissen Abstand gepflanzt werden, damit am Ende kein Brombeerfeld entsteht.“ Er zeigt auf die hohen Bäume links und rechts des Pflanzareals: „Dort wurden vor Jahrzehnten bereits Buchen gepflanzt.“