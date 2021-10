Umsetzung des Leverkusener Ratsbeschlusses von 2019 lässt auf sich warten : Zoff um neue Bäume – Politik beschließt 1000, Stadt pflanzt 41

Mein Freund, der Baum. 1000 Stück, so heißt es im Ratsbeschluss, sollen jährlich in der Stadt gepflanzt werden. Kaum bis gar nicht umsetzbar, sagt das Grünflächenamt. Dieses Prachtexemplar, ein Mammutbaum, ist vor mehr als 100 Jahren im Tillmann-Park in Bergisch Neukirchen gepflanzt worden. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen 2019 stimmt der Rat einem Antrag der Bürgerliste zu, der die Pflanzung von 1000 neuen Bäumen pro Jahr vorsieht. Die Fraktion sieht den Beschluss bisher nicht umgesetzt. Das städtische Grünflächenamt nennt die Baumanzahl im Ratsentscheid „symbolisch“.

Als der Stadtrat 2019 dem Antrag der Bürgerliste zustimmte, traute die ihren Ohren nicht. Der Vorstoß, pro Jahr 1000 zusätzliche Bäume pflanzen zu lassen, fand in dem Gremium Zuspruch. Nur mit der Umsetzung, monierten die Ratsherren Karl Schweiger und Erhard Schoofs kürzlich, hapere es: Der Beschluss „wird von der Stadt nicht umgesetzt, angeblich ist kein Geld und vor allem kein Platz dafür da“, merkte Schweiger an. Für die Bürgerliste ein vorgeschobener Grund. Platz gebe es ausreichend auf „Schulhöfen, an Straßen, im ,Wald der Freundschaft’ an der Yitzhak-Rabin-Straße nahe A 59“.

Die Bürgerliste hakte nun nach. „Hat die Stadtverwaltung bereits damit begonnen, entsprechende Flächen bzw. Einzelstandorte zu bestimmen, so dass zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühjahr mit der Arbeit begonnen werden kann? Um welche Flächen handelt es sich?“, fragt die Fraktion. Und: „Sind bei den Baumarten, die zur Pflanzung vorgesehen sind, die besonderen Gegebenheiten des Klimawandels berücksichtigt worden?“

Die Antwort des Grünflächenamtes: Die „1000“ Bäume seien nur „symbolisch als Zielvereinbarung der ,Kampagne für mehr Grün in dieser Stadt’“ gefasst worden. „Aufgrund des bereits jetzt sehr dichten Bestandes an Bäumen im Stadtgebiet ist es illusorisch, eine Zahl von 1000 Neupflanzungen annähernd zu erreichen. Zudem fehlen für große Bäume in dieser Menge die Standorte, da an vielen Pflanzorten, die sinnvoll wären, bündelweise Leitungen... sowie Kanäle für Frisch- und Abwasser die Pflanzungen verhindern.“

Tatsächlich vorgesehen seien jetzt und im Frühjahr 120 Bäume als Ersatzpflanzungen und 41 Bäume als Neupflanzung. Für den „Wald der Jugend und Freundschaft“ in Rheindorf spricht das Amt von einer sukessive erfolgenden Aufforstung auf drei städtischen Flächen.

Gepflanzt würden standortgerechte und -typische Bäume, die „auch natürlicherweise, das heißt, ohne Hilfe des Menschen vorkommen würden“, zudem sich ans Klima anpassende Arten wie Esskastanien und Blumeneschen. Mit Trockenheit und Wassermangel kämen auch die hier beheimateten oder eingebürgerten Arten Spitzahorn und Silberlinden klar.