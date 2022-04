Leverkusen pflanzt : „Sunset-Boulevard“ in Schlebusch

Ulrich Hammer und Christoph Wegner vom Fachbereich Stadtgrün (v.l.) setzen am Klösterchen in Schlebusch ihre Spaten für die neue Zierkirsche mit dem Sortennamen „Sunset Boulevard“ Foto: Stadt Leverkusen

Schlebusch Bäume sind die Lungen der Stadt. Doch Klima und Alter setzen ihnen zu. Wo sie verschwinden, schaffen Stadtgärtner Ersatz. In diesem Jahr 119 in ganz Leverkusen. Doch die Baumarten wandeln sich. Robuste Zierkirschen sollen in Schlebusch für Frühlingsgefühle sorgen.