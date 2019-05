Künstlerbunker : Kinderszenen auf Blümchenstoff

Malerin Regine Schirmer zeigt jetzt im Künstlerbunker diese Übertragungen.

Beim Blättern in Fotoalben aus Kindertagen kommen Erinnerungen an bestimmte Szenen oder Ereignisse hoch und Bilder, die gar nicht eins zu eins mit der Aufnahme übereinstimmen müssen. Die Malerin Regine Schirmer hat daraufhin Fotografien ihres Vaters untersucht und hat sie, entsprechend überarbeitet, auf große Leinwände übertragen. Ab Sonntag zeigt sie zwei Serien „Kindertage“ als Gast der Ateliergemeinschaft in der Galerie Künstlerbunker.

Jeder hat solche Szenen von wilden Spielen im Freien, von Kindergeburtstagen oder dem Picknick im Grünen in seiner Erinnerung gespeichert. Und den Älteren ist auch die abgebildete Kleidung der 50er- und 60er Jahre sehr vertraut. Während Schirmer die Gesichter gegenüber der Fotografie deutlich reduziert hat, legte sie bei Kleidung und Stoffen größeren Wert auf Originalität. An die könne sie sich besonders gut erinnern, erzählt die Malerin, die neben Kunst auch Textilgestaltung studiert hat. In der jüngeren Serie in dieser Ausstellung hat sie beides zusammengeführt. Ihrem Thema ist sie dabei treu geblieben.