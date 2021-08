Festival-Premiere in Leverkusen : „Neubeginn“ im Schlosspark von Morsbroich

Leverkusen Fabian Stiens und Arthur Horvath wollen ein Festival etablieren, das Künstlern ein neues Podium bietet. Und das „Sommerloch“ füllt, das durch coronabedingte Absagen von anderen Terminen, etwa dem Morsbroicher Sommer, entstanden ist. Kommende Woche geht es los.

Passend zum Thema Wandel, Veränderung und Neubeginn ist das viertägige Event überschrieben, das Fabian Stiens, Scala-Betreiber und Chef der Leverkusener Jazztage , und Arthur Horvath, Künstler und Leiter des Leverkusener Stadtmarketings, dauerhaft in Leverkusen etablieren wollen. Auftakt des „Neubeginn Festivals“ im Park von Schloss Morsbroich ist am Samstag, 21. August. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen.

Ab 19 Uhr startet die „Nacht der Songpoeten“. Dazu versammeln sich neben Horvath – er tritt ohne Gage auf – 15 weitere Tonkünstler mit Cello, Geige, Klavier und Akustikgitarren. Allesamt sind sie Songwriter, die gleichzeitig auf der Bühne stehen, während sie dem Publikum ihre Lieder präsentieren und spontan bei den Titeln ihrer Kollegen einstimmen. Beteiligt ist etwa „enkelson“, der schon zu Beginn der Pandemie erste Hofkonzerte in Düsseldorf etablierte und Zuhörer mit seinem Klavierspiel erfreute. Gleiches tat die Sängerin Luisa Skrabic in Leverkusen. Neubürgerin in der Rheinstadt ist Sihna Maagé, die Kompositionen vorstellt, in denen sich Soul, Pop und Anleihen aus HipHop begegnen. „Die Soulstimme von Sihna Maagé sorgt für Gänsehautstimmung“, verspricht Horvath und beschreibt die Idee, die hinter diesem Festival steckt.