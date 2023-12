Nachbarstädte ringen um Finanzierung Neubau des Opladener Berufskollegs beschlossen

Am Ende war es knapp: Mit acht Ja- und sechs Neinstimmen besiegelte die Zweckverbandsversammlung der Berufsbildenden Schulen Opladen den Grundsatzbeschluss für einen Neubau des Berufskollegs in Bahnhofsnähe. Über die Notwenigkeit, die sich schon aus einem 2018 erstellten Gutachten ergab, waren sich im Prinzip die beteiligten Kommunen Langenfeld, Monheim, Burscheid und Leichlingen, die ihre Schüler in eine der Berufsbildenden Leverkusener Schulen schicken, einig. Trotzdem ging der Abstimmung eine lange Diskussion um das liebe Geld voraus. Welche Kosten kommen auf uns zu und wie werden sie angemessen verteilt?