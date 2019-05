Pläne des neuen Chefs : Neubau der EVL soll bis 2022 fertig sein

Leverkusen Der neue Unternehmenschef Thomas Eimermacher ist gut angekommen und hat bereits viele Pläne.

„Hervorragende Mitarbeiter“ hätten ihm den Einstieg im städtischen Energieunternehmen leicht gemacht. Auch seine jahrzehntelange Erfahrung in der Energiewirtschaft habe geholfen, ebenso wie seine Kenntnisse von Strukturen und Personen im städtischen Geschehen. Mit Blick auf den geplanten neuen Verwaltungsbau spricht Eimermacher von Investitionen in doppelter Millionenhöhe. Rund 150 der 380 EVL-Mitarbeiter arbeiten derzeit in dem maroden Verwaltungsbau (Baujahr 1967), für den eine Grundsanierung nicht mehr in Frage gekommen wäre. Deshalb habe es in den Aufsichtsgremien ein klares Votum für einen Abriss und Neubau gegeben.

Durch Modulbauweise, bei der vorgefertigte Elemente am Bauplatz zusammengesetzt werden, soll die Bauzeit so kurz wie möglich gehalten werden. Die städtische Wohnungsgesellschaft WGL habe bereits gute Erfahrungen mit dieser Bautechnik gemacht, berichtet Eimermacher. Als Übergangsquartier sollen Container-Unterkünfte auf einer Ausweichfläche am Wasserturm genutzt werden.

Als wichtige Zukunfts- Und Geschäftsfeld des Energieversorgers sieht Eimermacher die E-Mobilität. „Da müssen wir uns engagieren und Geld in die Hand nehmen.“ Konkret nennt der EVL-Chef den Ausbau eines stadtweiten Netzes von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge mit neuen Standorten etwa am Opladener Markt, in der neuen Bahnstadt, an der Kantstraße, in Rheindorf, am Forum und am Schlebuscher Marktplatz. Hinzukommen müssten Ladestationen in Privatgebäuden ebenso wie etwa auf den Betriebshöfen der Unternehmen. Allerdings müsse der Ausbau „mit Augenmaß“ erfolgen. Die Zahl der E-Fahrzeuge in Leverkusen betrage derzeit gerade mal rund180.