Protest gegen Autobahnausbau : Netzwerk tritt „Lev muss leben“ bei

Die Interessenvertretung Leverkusen-Köln wird zum Netzwerk Leverkusen-Köln für eine bessere Umwelt.

Alte Ziele für einen neuen Verein. Das „Netzwerk Leverkusen-Köln für eine bessere Umwelt“ kurz NLK, tritt mit einer neuen Marke dem Dachverband „Lev muss leben“ bei. Das Netzwerk beruht auf der ehemaligen „Interessenvertretung Leverkusen-Köln“, die es ab jetzt so nicht mehr gibt.

Der Vorstand rund um den Vorsitzenden Tim Hafkesbrink kämpft für ein besseres und gesünderes Leverkusen. Sie unterstützen die Initiative „Lev muss leben“ und deren aktuellen Projekte und Forderungen. Hauptsächlich geht es um die Umbauarbeiten am Autobahnkreuz Leverkusen. So kämpfen sie weiterhin für eine große Tunnellösung für die A 1. Aber das NLK möchte sich breiter aufstellen und weitere umweltpolitische Themen in ihre Arbeit aufnehmen.