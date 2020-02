Damensitzung Grün-Weiß : Nemos und Quallen schwärmen durchs Forum

Bunte Unterwasserwelt: Nemos und Quallen bei der Damensitzung von Grün-Weiß Schlebusch im Forum. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Schon einmal war die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch im Forum zu Gast. Das sei, so beschrieb Vorsitzender Hans-Peter Teitscheid, etwa in den 1980er Jahren gewesen, ehe die Gesellschaft mit der Familien- und Kostümsitzung in die Aula der Gesamtschule Schlebusch umzog und dort auch die erste Damensitzung im kleinen Stil organisierte, ehe das Ganze später ins Zelt verlegt wurde.

Bauarbeiten am Schulgebäude hatten dazu geführt, dass rund 1200 jecke Mädels am Mittwoch erneut nach Wiesdorf fahren mussten.

Lilo Schmitz, stellvertretende Vereinsvorsitzende und Moderatorin des Events, sah die Verlegung ausschließlich positiv. „Frauen müssen nicht mehr die Jacken anziehen, wenn sie zur Toilette wollen. Und alle haben gute Sicht auf die Bühne. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schon lange gemacht haben“, sagte sie, ehe sie im goldenen Dress durch das Programm führte und Tochter Vicky Schmitz ganz in Silber an ihrer Seite stand.

Noch viel bunter trieben es die weiblichen Gäste im Saal. Da leuchteten Frauen eines Kegelvereins als gelb-blinkende Quallen und warteten ganz gespannt, ob ihnen die Sitzung im Forum gefallen würde. „Es geht nichts übers Zelt“, meinte Britta Simon. Auch Andrea Jensen haben die Sitzungen im Zelt bislang gut gefallen. „Dort war die Stimmung sehr intensiv. Das habe ich im Forum so noch nicht erlebt.“