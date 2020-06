Wechsel an der Spitze : Nelly Schreiner – Sportpark-Chefin

Wechsel an der Spitze

Die designierte Leiterin des Sportparks Leverkusen: Nelly Schreiner. Sie tritt am Mittwoch ihren neuen Job an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Eine Frau tritt in die Fußstapfen von Georg Boßhammer. Sie hat ab 1. Juli 100 Mitarbeiter und die Sportstätten der Stadt unter sich. Nelly Schreiner betritt kein Neuland, sie hat unter anderem die Corona-Maßnahmen für die Bäder mit dem Sportpark koordiniert.

Seit 2009 leitete Georg Boßhammer den Betrieb im Sportpark Leverkusen (SPL) mit viel Umsicht und großem Erfolg. Zu ebenso gravierenden wie folgenreichen Neuerungen seiner Amtszeit gehörte beispielsweise die Einführung von Prepaid-Karten als Zahlungsmittel. Jetzt tritt Boßhammer in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit. Seine Nachfolge ab 1. Juli übernimmt Nelly Schreiner.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, stelle mich ihr aber zugleich mit viel Respekt“, betont die 48-Jährige aus Odenthal. „Mir ist bewusst, dass Georg Boßhammer große Fußstapfen hinterlassen hat. Mein Ziel ist deshalb, das fortzuführen, was er mit seinem Team aufgebaut und gut entwickelt hat“, erläutert die neue Betriebsleiterin ihre Pläne, die als Vierjährige mit ihren Eltern aus Kasachstan nach Deutschland kam.

Aufgewachsen ist sie in Bürrig, das Abitur hat sie auf dem Carl-Duisberg-Gymnasium abgelegt, ehe sie eine Ausbildung zur Bauzeichnerin abschloss und sich später bei der Stadt Leverkusen bewarb. Dort absolvierte sie ein duales Studium als Stadtinspektor-Anwärterin. In den folgenden Jahren wechselte sie mehrmals das Ressort. Über das Jugend- und Sozialamt kam sie zum Fachbereich Liegenschaften und übernahm beim Straßenverkehrsamt ihre erste Führungsposition.

Zuletzt war Schreiner – ebenso wie Boßhammer vor seinem Wechsel in den Sportpark – für fünf Jahre als Büroleiterin und persönliche Referentin bei Dezernent Marc Adomat für Schulen, Kultur, Jugend und Sport beschäftigt und als solche zuständig für die Betreuung des SPL.

Weil sie immer noch nach neuen Herausforderungen suchte, bewarb sie sich für die ausgeschriebene Stelle als SPL-Betriebsleiterin. Und hatte Glück. Durch ihre bisherige Tätigkeit war Schreiner in die Arbeit des Sportparks bestens involviert, ist deshalb gut im Thema. „Ich habe alles, was im Rahmen der Corona-Krise geschah, also Öffnungen der Bäder und Ausarbeitungen der Hygienekonzepte, zusammen mit dem Team erarbeitet“, berichtet Nelly Schreiner.