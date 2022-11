Diskussion in Leverkusen Naturschutz contra „Kulturgut“ Bierbörse

An lauen Sommerabenden verbreitet die mit Lichterketten behangene Kastanienallee in Opladen ein besonders schönes Flair. Auf der Bierbörse erklingt Musik, und die Menschen stehen friedlich beisammen. Das hat Tradition in Opladen. In der Sitzung der Bezirksvertretung II erhielt die Stadt jetzt grünes Licht, den für das Gelände gültigen Landschaftsplan in einem vereinfachten Verfahren zu ändern. Dies würde die Bierbörse, wohl unter strengen Auflagen, weierhin an ihrem jetzigen Platz ermöglichen. Der Rat hat in der Sache das letzte Wort und entscheidet am 12. Dezember.