Naturschützer bitten um Mithilfe : Gartenorchideen zählen in Leverkusen

Leverkusen Die Leverkusener Naturschutzverbände bitten die Bürger, Standorte der breitblättrigen Stendelwurz zu melden. Denn der Bestand auch dieser eigentlich recht häufigen und robusten Art geht wegen sich verschlechternden Lebensbedingungen zurück.

Die breitblättrige Stendelwurz ist die in Leverkusen häufigste einheimische Orchidee, die auch in so manchem Garten von Natur aus wächst. Um mehr über die Verbreitung dieser Pflanze zu erfahren, bitten Naturschützer – wie schon in den vergangenen Jahren – die Leverkusener um Unterstützung bei der Zählung der Stendelwurz. „Bitte melden Sie Ihre Funde auch, wenn Sie diese in einem der Vorjahre schon gemeldet haben“, schreibt Regine Kossler, Pressesprecherin von Nabu und BUND Leverkusen.