S-Bahn-Haltestelle in Leverkusen : Naturschützer gegen Parkplatz in Rheindorf

Naturschützer gegen Parkplatz in Rheindorf

S-Bahn-Haltestelle in Leverkusen

Noch leben dort Pflanzen und Insekten. An der S-Bahn-Haltestelle Rheindorf sollen 70 neue Pendlerparkplätze entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Rheindorf Sie befürchten ein weiteres Artensterben und fordern, den Bebauungsplan zu ändern. Ausgleichsflächen an anderer Stelle seien keine Lösung.

Die Flächenversiegelung muss aufhören. Das fordern übereinstimmend Ingrid Mayer, Sprecherin der örtlichen Gruppe vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Erich Schulz, der Vorsitzende des Leverkusener Naturschutzbundes (Nabu), Martin Denecke, Vorsitzender des Naturschutzbeirates Leverkusen , und Sascha Eilmus von der Landesgemeinschaft Naturschutz (LNU). Als konkretes Beispiel dafür dient ihnen die geplante Erweiterung der P+R-Anlage an der S-Bahn-Haltestelle Rheindorf, wo 70 neue Parkflächen für Pendler angelegt werden sollen. Schon 2017 hatte man an die Installation von Parkpaletten gedacht. Mit Kosten von 10.000 Euro pro Stellplatz wären die Möglichkeiten der Stadt Leverkusen wohl weit überschritten worden, vermutet Meyer.

„Ein neu gepflanzter Baum im Spessart verbessert nicht das Klima in Leverkusen“, erklärt Eilmus dazu, während Meyer ein konkretes Beispiel nennt: „Es ist so, als ob man in einem Orchester eine Klarinette durch einen Kontrabass ersetzen würde. Heraus kommt eine ökologische Kakophonie.“