Lecker in Leverkusen Naturgut-Vorsitzende backt ohne vorzuheizen

In der Adventszeit wird überall fleißig gebacken, so auch bei Marianne Ackermann, der 1. Vorsitzenden des Fördervereins Naturgut Ophoven. Und da ihr eine intakte Umwelt am Herzen liegt, achtet die Leverkusenerin auch in der heimischen Küche auf ihre Klimabilanz. Denn rund 15 Prozent der jährlichen Treibhausgas-Emissionen pro Kopf seien auf unsere Ernährung zurückführen, teilt der Verein mit. „Damit verursacht unser Essen mehr klimaschädliche Gase als der private PKW-Verkehr“, so die Naturschützer.