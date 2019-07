Naturgut Ophoven : So wohnen Igel und Bienen

Im Naturgut dreht sich in den Ferien alles um die beliebte Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“.

Die Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ der deutschen Schriftstellerin Margit Auer steht bei Grundschulkindern hoch im Kurs und gilt im Geheimen als das deutsche Pendant zu den erfolgreichen Harry Potter Büchern. Die Serie spielt an der fiktiven Wintersteinschule in Deutschland. Tiere können dort sprechen und werden zum besten Freund eines Kindes.

Für das Naturgut Ophoven ist das Grund genug, um eine ganze Ferienwoche dieser Buchreihe zu widmen. Denn mit Tieren sei es leicht, Kindern wichtige Inhalte zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu vermitteln. So findet zum Beispiel der Igel im Garten von Gustav Gründlich kein Essen und auch keinen Unterschlupf. Es fehlt an Baummaterial wie Blätter, Ästen oder Lehm. Die Robbe Mette Maya schwimmt in einem Meer, das immer mehr vermüllt, und die Biene Birgitta findet in der Stadt, in der sie lebt, zu wenig Nektar.