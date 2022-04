Naturgut Ophoven in Leverkusen : Schilder erinnern ans Hochwasser

Willi Eder (l.) und Uwe Richrath bringen im Naturgut Opladen eine Hochwassermarke an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Naturgut in Opladen war im Juli 2021 stark überflutet – und ist noch heute den zahlreichen, teils wildfremden Helfern dankbar für die Unterstützung.

Wenn Hans-Martin Kochanek die Bilder vom überschwemmten Naturgut in Opladen aus seiner grünen Mappe hervorholt, dann ist der Unglaube über das Abgelichtete auch fast ein Jahr nach der Starkregen-Katastrophe noch groß. Zu sehen ist von den damals entstandenen Schäden im Außenbereich nichts mehr. Gegen das Vergessen brachten die Verantwortlichen um Leiter Kochanek und Oberbürgermeister Uwe Richrath jetzt Hochwassermarken auf dem Gelände an.

Dort, wo Helfer am Tag der Fluten noch mit einem grünen Kanu versuchten, die wichtigsten Güter aus den Innenräumen der Bildungseinrichtung zu sichern, prangt nun gut sichtbar ein hellblaues Schild, das einen dunkelblauen, dicken Strich trägt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass das Wasser am 14. Juli 2021 tatsächlich bis zu jener Marke stand. „Da war die Welt mitten im Sommer völlig anders“, sagte Richrath treffend. Dem Stadtchef, so betonte er, ist es wichtig, gegen das Vergessen anzuarbeiten. „Wir brauchen eine große Symbolik über die ganze Fläche.“

Und so kam es. An verschiedenen Stellen auf dem Gelände wurden insgesamt über 20 der auffallenden Schilder angebracht. Ein jeder Besucher soll unweigerlich auf sie aufmerksam werden, möglicherweise kurz stutzen, innehalten und sich dann der menschlichen Rolle an der Katastrophe bewusst werden, die andernorts sogar zur Tragödie wurde. Kochanek bekräftige: „Wir müssen in ganz anderer Geschwindigkeit etwas ändern. Die Weltlage überdeckt leider immer wieder, in welcher Lage wir uns bezüglich des Klimas befinden.“

Trotz der mahnenden Wirkung hinter den Hochwassermarken soll ihre Existenz den Menschen keine Angst einflößen, erläuterte er, sondern insgesamt positive Gefühle vermitteln – wie den Zusammenhalt, den die Stadt danach erlebte. Marianne Ackermann, Vorsitzende des Naturgut-Fördervereins, wird den ersten Tag, nachdem sich das Wasser zumindest leicht zurückgezogen hatte, wohl nie vergessen. „Der ganze Hof war voller Menschen – und ich kannte die alle nicht“, erzählte sie. Die Menge an Helfern überwältigt sie bis heute.