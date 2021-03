Gewonnen hat den Wettbewerb Lara Trager aus Leverkusen. Die Schülerin der Grundschule „In der Wasserkuhl“ baute in ihren Schuhkarton unter anderem Windräder. Der Strom für die Straßenlaternen, die aus gebrauchten Pralinenverpackungen bestehen, wird in Laras nachhaltiger Stadt in einer Biogasanlage produziert. Foto: Miserius, Uwe (umi)