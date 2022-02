Nach Flutschäden : Naturgut Ophoven ist noch immer eine Baustelle

Leverkusen Die Bildungsstätte will den Klimawandel verstärkt vermitteln – auch am Beispiel der eigenen Flutschäden. Der Förderverein ist guter Dinge: „Wir bieten bereits wieder Kurse an“.

Karsten Möring, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, machte sich jetzt bei einem Besuch ein Bild vom Stand der Aufräumarbeiten: „Ich bin beeindruckt, was das NaturGut in so kurzer Zeit geleistet hat, sehe aber auch, welcher Energie es noch bedarf, um alles wieder zu reparieren.“ Für Naturgut-Leiter Hans-Martin Kochanek hat die Flutkatastrophe gezeigt, „dass wir uns bereits mitten im Klimawandel befinden und wir mehr Menschen zum Klimaschutz motivieren müssen“. Daher werde das Naturgut den Bereich Klimabildung weiter ausbauen und auch die Auswirkungen des Hochwassers vor Ort in diese Aktivitäten einbeziehen. „Auf diese Weise kann man anschaulich zeigen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat“, sagt Kochanek. Marianne Ackermann, Vorsitzende des Fördervereins, ist froh, dass trotz der laufenden Sanierung die Bildungsarbeit teilweise wieder aufgenommen werden konnte: „Wir bieten bereits wieder Kurse an. Zudem haben wir einige Programme umgeschrieben, um sie in Schulen durchführen zu können.“