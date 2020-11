„Leverkusen blüht auf“ : Natur-Gut: Jetzt den Garten fürs Frühjahr bereiten

Leverkusen Damit Wildbienen und Co. einen guten Start ins neue Jahr bekommen, sollten Gartenbesitzer in diesen Tagen Vorbereitungen treffen. Dazu rät Matthias Rawohl vom Natur-Gut Ophoven.

Im Rahmen der städtischen Kampagne „Leverkusen blüht auf“ geht er mit gutem Beispiel voran und ist mit seinen Kollegen auf dem Gelände des Natur-Guts für das Frühjahr aktiv. „Wir stecken die Flächen ab, auf denen im Frühjahr Wildwiesen entstehen damit sie nicht niedergetrampelt werden und setzen Zwiebeln in die Erde“, berichtet er. Dabei geht es um die heimischen Elfenkrokusse, den zweiblättrigen Blaustern und den doldigen Milchstern – alles Frühblüher, die den Bienen erste Nahrung bieten. Bis Ende November sollten die Zwiebeln der Frühblüher in der Erde sein.

Außerdem sei es jetzt die richtige Pflanzzeit für Sträucher und Bäume. „Obstbäume beispielsweise, Obststräucher, Weiden oder Ebereschen sind wichtig im Garten da ihre Blüten den Bienen Nahrung bieten“, sagt der Landschaftsgärtner. Auch sollten jetzt alte Bäume fachmännisch zurückgeschnitten werden, damit sie in den nächsten Jahren wieder prächtig blühen und Nahrung für die Insekten bieten.

Während Nisthilfen für Vögel jetzt gesäubert werden können, sollte man die Nisthilfen für Insekten in Ruhe lassen, rät der Experte. Hinter den mit Lehm verschlossenen Löchern im Holz oder Ziegeln der Nisthilfen haben sich die Bienen entwickelt. „Lediglich unbewohnte Löcher sollten kontrolliert und eventuell an den Rändern nachgefeilt werden“, sagt Rawohl. Durch die Witterung seien die Einfluglöcher oftmals ausgefranst und damit gefährlich für die Bienen. Beim Herein- und Herausfliegen können sie sich die Flügel verletzen.