Närrische Termine Endlich wieder Alaaf in Leverkusen

Runter vom Sofa, rein ins Kostüm – das ist nicht nur das Motto einer bunten Sause der Roten Funken am Karnevalssamstag im Forum (18. Februar). Jedenfalls in diesem Jahr, dem Jahr eins nach der pandemiebedingten Karnevalspause. Der Titel passt auf den kompletten Sitzungskarneval, der nun wieder startet. An diesem Freitag geht’s mit Terminen los – eine Auswahl für Januar: