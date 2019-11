Landgericht Köln - Don-Mikel-Prozess : Ehefrau von „Don Mikel“ erhielt Geld vom Sozialamt

Leverkusen Vor den letzten Verhandlungstagen versuchen die Verteidiger offensichtlich noch mit Erklärungen und Anträgen das Letzte für die Angeklagten herauszuholen. Im sogenannten „Don-Mikel-Prozess“ gegen das Junior-Oberhaupt einer stadtbekannten Leverkusener Großfamilie kann das, was zum Vorteil für den eigenen Mandanten gedacht ist, mitunter zum Nachteil des anderen geraten.

So stellte der Verteidiger des Monheimer Handwerkers, der vor allem angeklagt ist, weil er auf seinen Namen einige Luxusautos von Michael G. angemeldet hatte, den Antrag, das Verfahren gegen den 53-Jährigen abzutrennen. Dafür führte der Anwalt Gründe ins Feld. Obwohl gegen seinen Mandanten kein Haftbefehl ausgestellt wurde, sei er durch die Zwangsversteigerung seines Hauses und eine inzwischen ausgesprochene Gewerbeuntersagung (Begründung der Behörde: Finanzschulden, Strafverfahren) zusätzlich in Schwierigkeiten gekommen. Zudem sei durch das lange Verfahren seine Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen. Dabei hatte er gleich zu Beginn des seit Mai laufenden Mammutprozesses ein umfangreiches Geständnis abgegeben. So bleibt erst einmal der Eindruck, dass er sich aus Gutmütigkeit und Gutgläubigkeit auf die Anliegen von Michael G. einließ.