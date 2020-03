Wildpark stellt Pläne für das Frühjahr vor : Nachwuchs bei den „Deutschen Riesen“

Vorfreude auf den Osterhasen im Wildpark Reuschenberg: Die „Deutschen Riesen“ haben Nachwuchs bekommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Wildpark macht sich bereit für den Frühling. Es gibt viel zu tun und noch mehr zu bestaunen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Meier

Schon in den ersten Tagen, seit Beginn der neuen Sommersaison, kam es im Wildpark Reuschenberg zu einem erfreulichen Besuch. Die Kneipe Jraaduss aus Bürrig, spendete schon zum dritten Mal den Erlös ihrer Weihnachtstombola, in Höhe von 810 Euro, an den Wildpark. Eine Tat, die die Verantwortlichen des Parks sehr freut, da sie zum Erhalt des 60.000 Quadratmeter großen Areals auf solche Spenden angewiesen sind.

Aber nicht nur über diesen Besuch freut man sich im Wildpark, auch die Tiere tragen zur aufkommenden Frühlingsstimmung bei. So bekamen die „Deutschen Riesen“, eine Kaninchenart, vor knapp vier Wochen Nachwuchs. Die vier Jungtiere brauchen im Moment sehr viel nährstoffreiches Futter, denn in ein paar Monaten vervielfacht sich ihr Gewicht auf ungefähr acht bis maximal zwölf Kilo. Auch daher kommt der Name der Kaninchenrasse, die über 70 Zentimeter lang werden kann. „Besonders interessant ist, dass man den Tieren sogar Kleinigkeiten beibringen kann — zum Beispiel wie eine Katze auf ihr Katzenklo zu gehen, um ihr Geschäft zu erledigen“, sagt Christian Ehrhardt, einer der drei angestellten Tierpfleger des Wildparks.

Info Tiere sehen von März bis Oktober Der Tierpark hat von März bis Oktober von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Da sich der Park aber über Spenden finanziert, wird am Eingang um einen Obolus zum Erhalt der Anlage gebeten.

Er freut sich über den Zuwachs im Kaninchengehege ebenso wie über die vor zwei Tagen geborenen Ziegenzwillinge. Die neugeborenen Tiere haben aufgrund der bis Oktober verlängerten Öffnungszeiten nun genügend Zeit, ihre Umgebung zu erkunden. Nur Nachts müssen sie wieder zurück in ihre Ställe, „Fuchsschutz“, wie Ehrhardt sagt. Letztes Jahr riss ein Fuchs die drei Bennett-Kängurus, die das Gehege vor den Deutschen Riesen bewohnten. Dieser tragische Vorfall soll sich nicht wiederholen.

Ohnehin haben Ehrhardt und seine Kollegen schon genug um die Ohren, um den Park fit für die Saison zu machen. „Zum Glück hat Sabine nichts kaputt gemacht“, sagt er, angesprochen auf die schweren Stürme der letzten Zeit. Dennoch ist viel zu tun, Wege müssen ausgebessert und die Gehege auf Vordermann gebracht werden. Tierpfleger sei eben ein Job, bei dem es immer etwas zu tun gibt.

Trotz des Winters sei der Wildpark aufgrund des milden Wetters gut besucht worden, berichtet Ehrhardt weiter. Das freut auch Nadine Schmidt, Koordinatorin der Integral Leverkusen GmbH, die als Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Werkstätten, den Wildpark betreibt. Sie erwartet in der neuen Saison viele Besucher, gerade bei den geplanten Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem jährlichen Familien- und Kinderfest im Juni.