Freudenthaler Sensenhammer : Mit Feuer und Hammer durch die Nacht

Bei der „Nacht der Schmiedefeuer“ im Sensenhammer schauten 150 Besucher den Handwerkern bei Vorführungen über die Schulter.

Leonie, Alize, Simone und Raffaela sind Studentinnen aus Köln, kommen aber ursprünglich aus verschiedenen Teilen Deutschland und aus Ecuador. Gerade erst haben sie ihre Bachelor-Arbeit im Spezialgebiet Kunstrestaurierung an der Technischen Hochschule geschrieben. Jetzt sehen sie sich im Schlebuscher Museum Freudenthaler Sensenhammer um, das sie zuvor schon einmal mit der Uni besucht haben. Diesmal wollen sie mehr entdecken in der historischen Schmiede.

„Es ist höchst interessant und faszinierend, den Schmieden bei ihrem ursprünglichen Handwerk zuschauen zu können“, sagt Raffaella. Zeitgleich züngeln leuchtende Schmiedefeuer in der großen Halle aus den Öfen und tauchen die Umgebung der ehemaligen Sensenfabrik in ein ganz besonderes Licht. Hammerschläge hallen durch die Nacht, während das glühende Eisen fachkundig bearbeitet wird. Es ist die „Nacht der Schmiedefeuer“.

Wie die jungen Frauen, so nutzen auch rund 150 Besucher die Gelegenheit, etwa, um sich bei Führungen über alle 36 Arbeitsschritte aufklären zu lassen, derer es bedarf, um eine Sense herzustellen. Wieder andere schwelgen in Erinnerungen. So wie Rudolf Hoffmann, der einst im Rahmen seiner Ausbildung als Maschinenbaumeister das Schmiedehandwerk in Bad Kissingen erlernt hat. Bei seinem Premierenbesuch fühlt er sich in alte Zeiten zurückversetzt. „Der Geruch des Schmiedefeuers weckt viel Vertrautes“, meint der 88-jährige Hitdorfer, der vom lebendigen Museum ebenso sehr wie Sohn Jürgen Hoffmann (62) beeindruckt ist. „In dieser ganz besonderen Atmosphäre ist zu spüren und zu riechen, wie sehr die Männer einstmals schuften mussten“, kommentiert Hoffmann Junior.