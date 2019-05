Wirtschaftsförderung : Nachfrage nach Gewerbeflächen in Leverkusen wächst

Leverkusen Die Wirtschaftsförderung ist zufrieden. Leverkusen sei eine gute Alternative zu Köln oder Düsseldorf.

Interessenten Auf der Homepage www.standort-leverkusen.de können Interessierte Unternehmen sehen, wo es in Leverkusen Leerstände gibt und so Kontakt herstellen.

Kontraproduktiv wäre es, wenn nicht genügend Flächen zur Verfügung ständen. Doch Obermaier ist „sehr optimistisch“, was Neuentwicklungen in Leverkusen anbelangt. Derzeit entsteht ein Bürogebäude im Innovationspark gegenüber von Bioplex, der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. In Opladen kommen demnächst Cube Real Estate und das Ledigenheim in die Vermarktung. Auf der Westseite wird in den nächsten Jahren ein neues Geschäftsviertel erstellt. Weiter südlich existiert eine weitere Entwicklungsfläche für ein Büroareal mit etwa 25.000 Quadratmetern.