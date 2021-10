Anlage in Leverkusen-Manfort besteht seit 60 Jahren : Nachbarn klagen über Lärm von Schießstand

Manfort Beseitigte Erdwälle und Bäume haben die Geräuschkulisse von der Anlage in Manfort verstärkt. Beschwerden gab es schon 2018, heißt es nun von der Stadt auf Anfrage aus der Politik.

Die seit 60 Jahren bestehende Schießanlage an der Kalkstraße rückt nach Nachbarschaftsbeschwerden in den Fokus der Lokalpolitik. Vor dem Hintergrund eines möglichen Ankaufs von Industriegrundstücken der Firma Dynamit Nobel durch die Stadt in Manfort will die FDP-Ratsfraktion In einer Anfrage an die Verwaltung Näheres zu der Schießanlage wissen. Sie wird von der Leverkusener Jägerschaft und der Schießsportgemeinschaft Bayer Leverkusen genutzt.