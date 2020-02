Im Stadtrat : SPD erstellt „Resolution gegen rechts“

Foto: Schütz, Ulrich/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Die SPD schickt eine „Resolution: Umgang mit rechtsextremen Parteien im Leverkusener Rat“ auf den Weg. Sie soll kurzfristig in der aktuellen Sitzung des Gremiums verabschiedet werden.

„Die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten durch die FDP und CDU-Fraktion mit den Stimmen der dortigen AfD-Fraktion – noch dazu unter Führung des Faschisten Björn Höcke – ist eine Zäsur im politischen Umgang mit Rechtspopulisten und -radikalen in der Bundesrepublik“, notiert die SPD. Bis dahin habe Konsens darüber bestanden, dass mit den Stimmen von „Anti-Demokraten kein (vermeintlich) politischer Vorteil gezogen werden darf“. Danach handele auch der Stadtrat. „Die unverzeihlichen Vorgänge in Thüringen zeigen aber deutlich, dass die demokratischen Kräfte gut daran tun stets wachsam zu bleiben und gemeinsam Garant dafür zu sein, Rechtsradikalen keinen Raum, kein Gehör und vor allen Dingen keine Macht kampflos zuzugestehen.“

Deshalb soll der Stadtrat dies beschließen: „Leverkusen ist eine weltoffene, vielfältige und tolerante Stadt... Humanität und Solidarität in unserer Demokratie sind Grundwerte, die die Grundlage unseres kommunalen Zusammenlebens und Handelns sind“, heißt es in der Resolution. Deshalb müsse der Rat „eindeutig Position zu beziehen gegenüber allen nationalistischen, rassistischen, diskriminierenden und fremdenfeindlichen Ideologien und Aktivitäten. Rechtsextreme Parolen und Positionen dürfen in Gremien des Rates und den Bezirksvertretungen kein Gehör finden.“ Der Rat spreche sich „ausdrücklich dagegen aus, rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppierungen und Parteien ein Podium für ihre Inszenierungen zu geben. Es darf mit Vertretern von diskriminierenden und menschenverachtenden Positionen keine Diskussion geführt werden. Der Rat wendet sich gegen jegliche Normalität im Umgang mit Rechtsextremen.“