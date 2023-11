Nach Terrorversuch in Leverkusen „Betroffen sind wir schon, aber keinesfalls panisch“

Der Tenor an diesem Mittag in der gut gefüllten Fußgängerzone, an der sich die Weihnachtsmarktstände aufreihen, ist klar: Schock, dass der Anschlag auf Leverkusen gerichtet sein sollte – ja. Schockstarre – nein. Auch Sebastian (38) merkt an, dass er erstmal schlucken musste, als die Nachricht über die Festnahme durchsickerte. „Aber der Markt ist gut abgegrenzt mit den schweren Blumenkästen. Man kann sich nicht überall gegen alles absichern“, betont der Opladener. Zu Anschlägen könne es überall kommen, „das gehört zum Lebensrisiko“.