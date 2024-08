Nach Angriff auf 30-Jährigen in Leverkusen Prozess um gemeinschaftlichen Totschlag beginnnt

Gegen 19 Uhr war es an besagtem Sonntag in der Woche nach Karneval laut Ermittlungen der Polizei gegen 19 Uhr zu einem Streit vor einer Gaststätte an der Mülheimer Straße in Schlebusch gekommen. Bei dem sollen die beiden Angeklagten den 30-Jährigen angegriffen haben. Die Kripo ermittelte zunächst wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer starb später jedoch. Nun geht es laut Ankündigung des Prozesses um Totschlag.