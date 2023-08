Nach Tat in Leverkusen Polizei schnappt zwei Einbrecher

Leverkusen · Die Flucht nützte nicht viel: Kurz nach einem Einbruch hat die Polizei nach eigenen Angaben zwei 50 und 53 Jahre alte Männer in Bergisch Neukirchen festgenommen. Nachbarn und Passanten hatten die Männer an diesem Donnerstag gegen 11.15 Uhr aus dem Garten eines Einfamilienhauses an der Straße Im Plattenbusch weglaufen sehen und die Beamten alarmiert.

25.08.2023, 17:08 Uhr

Nachbarn hatten die Täter aus einem Garten in Bergisch Neukirchen weglaufen sehen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Anhand der Beschreibung konnten Polizisten die Tatverdächtigen im Grüngelände an der Straße Unterölbach stellen. Bei ihnen fanden sie Einbruchswerkzeug, Pfefferspray und mehrere hundert Euro. Gegen den 53-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Männer, die laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werden einem Haftrichter vorgeführt.

(sug)