Loch in der Straße : Nach Rohrbruch: Fahrbahn im Jücherfeld ist abgesackt

Loch in der Straße

Einblicke ins Unterirdische gewährt derzeit die Straße Im Jücherfeld in Steinbüchel. Dort ist die Fahrbahn in einem größeren Bereich abgesagt. Zunächst mit einem Durchmesser von 1,5 Metern, mittlerweile „ist hier ein circa zwei Meter großes Fahrbahnstück eingesunken.

An einigen Stellen in der Straße sind weitere kleine Absackungen zu sehen“, berichtet eine Anwohnerin. Und Wolfgang Herwig von der städtischen Technischen Betrieben (TBL) bestätigt das. Es habe vor nicht allzu langer Zeit einen Wasserrohrburch im öffentlichen Netz gegeben. „Die beschädigte EVL-Leitung befindet sich zehn bis 15 Meter entfernt von der jetzigen Absackung. Die EVL haben den Rohrbruch repariert, den Straßenbereich wieder aufgeschottert. Dann habe sich der Kanalbetrieb das Ganze nochmal angeschaut und festgestellt, dass der Kanal voller Kies sei. „Der großere Kanalreiniger sollte Abhilfe schaffen, der aber war offenbar zu schwer, es muss in dem Bereich der Straße einen Hohlraum gegeben haben. Die Fahrbahn sackte ab“, erläutert Herwig. Die Absackung, da ist sich die TBL sicher, hängt mit dem Rohrbruch zusammen. Dabei trete für gewöhnlich viel Wasser aus, es könne zu Ausspülungen und zu Hohlräumen kommen.