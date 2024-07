„Wir für unsere Stadt“ feiert in Leverkusen im September Comeback Der Putztag kommt im Herbst zurück

Während in anderen Städten im Frühjahr längst wieder auf öffentlichen Plätzen, in Gewässern und Büschen von vielen Freiwilligen aufgesammelt wurde, was dort nicht hingehört, ward aus dem Rathaus in Leverkusen nichts zu hören. Dann hieß es auf Nachfrage Anfang dieses Jahres: Es werde keinen einzelnen Aktionstag mehr geben. Vielmehr sehe ein neues Konzept vor, „dass Leute das ganze Jahr über Müll auf öffentlichen Flächen sammeln können“, berichtete eine Stadtsprecherin. „Mit Unterstützung der Stadt.“