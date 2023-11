Nach tödlichem Messerangriff auf Schwangere in Leverkusen-Rheindorf Klärung der Vaterschaftsfrage dauert an

Leverkusen-Rheindorf · Der Mann, der sich noch am Abend der Bluttat in Rheindorf bei der Polizei meldete, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Er soll die 35-jährige Schwangere tödlich verletzt haben. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen dauern an.

08.11.2023 , 12:02 Uhr

Im Wendehammer der Ilmstraße trug sich das tödliche Drama zu. Foto: Uwe Miserius

Gut zehn Tage nach der tödlichen Messerattacke auf eine schwangere Frau in Rheindorf dauern die Untersuchungen weiter an. „Der Beschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft“, sagt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. „Die rechtsmedizinischen Untersuchungen auch zur Feststellung der Vaterschaft dauern an.“ Das war geschehen: Ende Oktober hatten sich das 35-jährige Opfer aus Köln und der 34-jährige Festgenommene, der in Rheindorf wohnen soll, offenbar in einem Park nahe der Ilmstraße in Rheindorf getroffen, angeblich, um sich auszusprechen. Warum die Frau und der Mann schließlich im Wendehammer der Straße ihr Zusammentreffen fortsetzen, das mit tödlichen Stichverletzungen der Frau endete, ist offenbar noch völlig unklar. Fakt ist: Am Freitag, 29. Oktober, war es gegen 21 Uhr im Wendehammer zu dem Angriff gekommen. Der Täter hat dazu laut Polizei ein Küchenmesser benutzt. Ein Anwohner hatte Hilferufe der Frau vernommen und die Rettungskräfte alarmiert. Die versuchten mehr als eine Stunde, die junge Frau zu reanimieren, berichteten Anwohner später. Die Polizei suchte offenbar auch per Hubschrauber nach dem Angreifer. Noch am selben Abend hatte sich der 34-Jährige bei der Polizei gemeldet. Er wurde am Tag darauf dem Haftrichter vorgeführt, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ob er auch der Vater des Kindes ist, lässt die Staatsanwaltschaft prüfen.

(LH)