Stadt Leverkusen wartet auf Öl-Gutachten Massive Umweltschäden im Bürgerbusch

Es gibt Ärger im Paradies. Während sich im Bürgerbusch die ersten grünen Triebe bereit machen, das Vogelkonzert unüberhörbar ist und die Vorfreude auf den Frühling in Leverkusens grüner Lunge nicht wegzudiskutieren ist, rumort es untenrum. Motto: „Gehst Du in den Bürgerbusch, vergiss Gummistiefel nicht.“ Viele Wege sind extrem zerfahren. In den Furchen stehen Wasserpfützen in der Größe kleiner Seenlandschaften, teils sind schmierige Schlieren zu erkennen, mitunter auch Scherben. „Spaß machen Streifzüge durch den Bürgerbusch schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Das sieht hier desaströs aus“, moniert ein Lützenkirchener, der den Wald fast täglich als Gassistrecke nutzt. Auch die Stadt kennt die im wahren Wortsinn verfahrene Situation. Es geht nicht nur um eine verkorkste Optik, sondern auch um massive Umweltschäden.