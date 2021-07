Nach der Flut: Leverkusen im Ausnahmezustand : Bagger räumt im Wiembachviertel auf

Leverkusen-Opladen Aus Baden-Württemberg kommt Hilfe für das von Hochwasser gezeichnete Viertel. Von dort wird auch Kritik an Stadt und Wupperverband laut.

Während des Gesprächs gräbt die Schaufel sich abermals in die Berge von Sperrmüll. Ein ums andere Mal fallen die Sachen mit lautem Knall in den Container, der 36 Kubikmeter fasst. Die Behälter, sobald voll, werden laufend ausgetauscht und auf dem Gelände der Avea entleert. Dafür verantwortlich ist eine Firma aus Biberach in Baden-Württemberg. Einer der Fahrer erzählt, die Männer setzten sich am Sonntagabend hinter die Steuer, fuhren die Nacht nahezu durch. Wie lange sie in Leverkusen bleiben, wissen sie nicht. Untergebracht sind sie in einem Hotel. „Wir fangen jetzt an, und schauen, dass wir die Masse ein wenig wegkriegen“, sagt einer der Arbeiter, „ich glaube, über das Ausmaß haben die Leute hier selbst noch keinen Überblick.“