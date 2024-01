Nach der Havarie auf dem Rhein in Leverkusen Unterschriften sollen Erhalt der Hitdorfer Fähre sichern

„Die Begutachtung der Fähre und die Arbeit an einem Lösungskonzept ist in vollem Gange. Die Fähre gehört zu Hitdorf. Sie ist Teil der Hitdorfer Stadtgeschichte und sollte auch Teil der Zukunft sein. Daher ist es wichtig, zu zeigen, dass wir als Hitdorfer die Fähre erhalten wollen“, erläutert der Chef der Hitdorfer Union, Joshua Kraski. Jeder Bürger könne ein Schreiben an die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln unterschreiben. Eine Kopie soll dann auch an Leverkusens OB Uwe Richrath gehen. „Wir bleiben dabei, dass die Erstellung eines Gutachtens notwendig ist. Sie muss aber transparent, ehrlich und von konstruktiven Gesprächen begleitet werden“, merkt Kraski an. Er fordert weiterhin ein Krisengespräch zwischen den Städten und dem Fährbetreiber.