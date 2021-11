Nach der Flut in Leverkusen : Schulcontainer schweben in Steinbüchel ein

Mit Verspätung schwebten die Container am Donnerstag an der Montanus-Realschule ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Steinbüchel 13 Klassen sollen in den provisorischen Schulräumen unterrichtet werden. Die Anlieferung hatte sich verzögert. Der Einzug der Schüler steht nun fest.

Allein der Wiederaufbau der flutgeschädigten Theodor-Heuss-Realschule wird, so schätzt die städtische Gebäudewirtschaft, mit rund 16,5 Millionen Euro Kosten zu Buche schlagen und dauert insgesamt mehr als eineinhalb Jahre. Wohl bis Ende 2023 werden die 850 ausgelagerten Schüler nicht am Wiembach entlang zur Schule gehen, sondern Busse besteigen und an der Montanus-Realschule und an der Heinrich-Lübcke-Grundschule in Steinbüchel unterrichtet.