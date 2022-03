Leverkusener Stadtrat stimmt am Montag ab : Nach Flut: Realschule wird aufgestockt

Leverkusen-Opladen Technikräume und Internetklasse werden aus dem Keller der von der Flut stark geschädigten Opladener Schule in höhere Stockwerke verlegt. Der Nordflügel wird um ein Stockwerk erhöht. Die Sanierungskosten steigen deshalb auf knapp 19 Mio. Euro. Der Rückzugstermin für 850 Schüler soll 2024 sein.

Die Theodor-Heus-Realschule wächst in die Höhe. Das muss sie. Wegen der Flut. Das Schulgebäude war vom Jahrhunderthochwasser im Juli vergangenen Jahres schwer betroffen, ist das sanierungs- und sanierungskostenintensivste städtische Gebäude nach der Katastrophe. Die komplette Schultechnik war in den Wassermassen abgesoffen. Deren Druck hatte Zwischenwände zerstört, Brandschutztüren eingedrückt, als wären sie aus Pappkarton. In den Computerräumen im Untergeschoss schwammen die Tablets im Wasser.

Grund für die Aufstockung: Die flutsichere Neuverortung der Technik in höhere Etagen. Dadurch fallen unter anderem aber zwei Klassenräume in den oberen Etagen weg. Die Aufstockung „des nördlichen Gebäuderiegels in verkürzter Bauzeit durch vorgefertigte Holzbauweise und eine Verlängerung des Treppenhauses in das entstehende zweite Obergeschoss“ sollen das kompensieren. Neben der Technik sollen auch die Internetklassenräume in höhere Etagen ziehen. Die Planung ist laut Stadt erstens mit dem Fachbereich Schulen und zweitens mit der Schule abgestimmt. Die Aufstockung ist Teil des im Februar vom Rat beschlossenen Wiederaufbauplans für Infrastrukturen in Kommunen. „Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. Euro im Wiederaufbauplan aufgenommen worden“, schreibt die Stadt im Beratungspapier. Die kommen auf die Sanierungskosten noch drauf. Die Stadt schätzte die Kosten bisher auf rund 16,3 Mio. Euro. Mit denen für die Aufstockung sind es dann 18,8 Millionen Euro. Der Wiederaufbau der Sporthalle als Dreifachhalle soll rund 14 Millionen Euro kosten.