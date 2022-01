Sechs Monate nach Explosion : Unangemeldete Inspektion bei Currenta in Leverkusen

Nach der Explosion wurden unter anderem laut Currenta in zweieinhalb Stunden mehr als 35.000 Liter Löschwasser pro Minute eingesetzt. Foto: Currenta

Leverkusen-Bürrig Bezirksregierung und Ministerium schicken überraschend Experten ins Entsorgungszentrum nach Bürrig, wo es im Sommer im Tanklager zur Explosion kam. Am Abend hat sich der Begleitkreis aus Experten, Stadt, Organisationen und Anwohnern zum ersten Mal getroffen.

Currenta kommt auch sechs Monate nach dem Explosionsunglück im Entsorgungszentrum Bürrig, das sieben Menschenleben forderte, nicht zur Ruhe. Am Donnerstag gab es überraschenden Experten-Besuch.

Die Bezirksregierung Köln hat in Abstimmung mit dem Umweltministerium eine unangekündigte Inspektion auf dem Gelände vorgenommen, teilt das Land mit. „Ziel ist die Überprüfung des Sicherheitsmanagements der Anlagen sowie der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen und damit einer zuverlässigen Betriebsführung“, heißt es vom Umweltministerium. „Ein umfassendes und stabiles Sicherheitsmanagement muss vom Unternehmen zwingend und dauerhaft sichergestellt werden, auch und gerade für die derzeit stillliegende Sondermüllverbrennungsanlage, das vor Ort noch gelagerte Löschwasser und andere Rückstände“, erläutert Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. „Diese Überprüfung ist ein weiterer Baustein, um die lückenlose und zügige Aufklärung voranzutreiben.“

Vor Ort kamen etliche Experten zusammen: Die Überwachungsteams der Bezirksregierung haben das Abfall- und Abwassermanagement und die Anlagensicherheit überprüft, Mitarbeiter des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) nahmen Proben. Dabei sei auch der Behälter begutachtet worden, aus dem laut Currenta über einen Zeitraum von fünf Monaten unbemerkt rund 1,3 Millionen Liter zurückgehaltene Flüssigkeiten aus den Löscharbeiten nach der Explosion entwichen sind.

Currenta: „Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Undichtigkeit auf eine defekte Klappe in einer Leitung zurückzuführen. Es gelangten offenbar rund 14 Prozent des Tankinhalts von rund 9200 Kubikmetern und damit eine Menge von rund 1300 Kubikmetern ... ohne zusätzliche Aktivkohle-Filterung in die Kläranlage.“ Und so in den Rhein.

In Bürrig standen am Donnerstag Currenta-Kollegen bereit, die Fragen der Experten beantworteten, meldet der Chemparkbetreiber, der die Analyse der Inspektionsdaten unterstützen will. Über das Ergebnis der unangemeldeten Kontrolle soll die Bezirksregierung dann schnellstmöglich berichten.