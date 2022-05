Zehn Monate nach dem Unglück in Leverkusen-Bürrig : Explosion: Stadt erteilt Genehmigung für Bauarbeiten

Zehn Monate nach dem Unglück in Leverkusen-Bürrig

Wann die Sonderabfallverbrennungsanlage in Bürrig wieder hochgefahren wird, ist weiterhin noch offen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei dem Unglück im Entsorgungszentrum Bürrig ist auch die Stahlkonstruktion der Abgasreinigungsanlage beschädigt worden. Die Stadt gibt nun grünes Licht für die Instandsetzung. Wann die Verbrennungsanlage wieder hochgefahren wird, ist weiterhin offen.

Die verheerende Explosion im Chempark-Entsorgungszentrurm, bei der sieben Menschen starben und 31 verletzt wurden, wirkt weiterhin nach. Die Untersuchungen dazu laufen noch, ebenso die Instandsetzung betroffener Bereiche. So wurde die Stahlkonstruktion der Abgasreinigungsanlage der Klärschlammverbrennung beschädigt. „Für den Betrieb der Abgasreinigungsanlage liegt der Betreiberfirma Currenta eine Betriebsgenehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vor. Diese Betriebsgenehmigung gilt auch nach dem Explosionsereignis weiter“, informiert die Stadt nun die Politik. „Bei den Instandsetzungsarbeiten an den statisch-konstruktiven Anlagenteilen, also dem Stahlbau, stellt sich die Rechtslage anders dar.“