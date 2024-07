Dritter Jahrestag der Explosionskatastrophe in Leverkusen Samstag, 9.37 Uhr – der Chempark steht still

„Wir bitten alle Mitarbeiter, soweit die Arbeitsabläufe es zulassen, in ihren Tätigkeiten innezuhalten und der Opfer zu gedenken.“ – so lädt Chempark-Betreiber Currenta für diesen Samstag um 9.37 Uhr ein. Exakt zu dem Zeitpunkt ereignete sich im Entsorgungszentrum des Chemparks in Bürrig am 27. Juli die verheerende Katastrophe. Eine Explosion im Tanklager, die sieben Menschen das Leben kostete, 31 verletzte und ein Unternehmen, eine ganze Stadt in Schockstarre versetzt. Das Erzittern, das von der Druckwelle aus durch die Stadt ging, die riesige schwarze Rauchwolke, der Rußregen, der über Leverkusen zog, und dessen Niederschlag, der für Angst sorgte.