Interview mit Philipp Roehr : „Die Lunge heilt sich sehr gut selber“

Das Landesumweltamt (Lanuv) hatte am Freitag Entwarnung gegeben: Keine Dioxine oder dioxinähnliche Stoffe in den niedergegangenen Rußpartikeln. Die Untersuchungen laufen aber weiter. Auf der städtischen Internetseite ist der Bericht des Lanuv „Untersuchung von Brandniederschlägen, nach Explosion und Brand bei der Firma Currenta am 27.07.2021“ einzusehen. www.leverkusen.de/leben-in-lev/gesundheit/brand-in-buerrig-270721.php